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Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового
Росіські окупанти вкотре вдалися до порушення норм міжнародного гуманітарного права
фото з відкритих джерел

Командир підрозділу зі складу ЗС РФ віддав злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України 

Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, під час якого командир армії РФ віддає наказ про страту українського військового. Про це повідомляє ГУР. 

Як повідомили в ГУР, розвідка перехопила розмову окупантів, під час якого командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

«Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів. ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – зазначили в ГУР.

В розмові окупант доповідає своєму командиру про чергове завдання, та захоплення у полон українського військового, який в свою чергу каже, щоб окупанти «особисто поспілкувалися із цим «укропом» та «обнулили» його».

Нагадаємо, російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного. Про це повідомляє DeepState. 3 січня в районі села Нескучне на Донеччині ворог вбив трьох українських бійців, які здалися в полон під час штурму позицій 141-ї окремої бригади ЗСУ.  

У листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Раніше повідомлялося, що поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.

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Теги: розвідка відео ворог злочин військові наказ полон армія окупанти росіяни

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