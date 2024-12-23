Аналіз уламків «Орєшніка» показав, що це не нова зброя Росії – Defense Express

Defense Express: Путін брехав, коли розповідав про те, що «Орєшнік» це найновіша розробка

Російська балістична ракета «Орєшнік» існує вже близько шести-семи років, тому її важко назвати новим озброєнням. Аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей – 12 квітня 2017 року.

На одній із деталей «Орєшніка» зберігся серійний номер та дата виробництва – 12 квітня 2017 року фото: Defense Express

«Результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік», якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що російський диктатор Путін брехав, коли розповідав про те, що це якась найновіша розробка, яка тільки-но була створена», – йдеться у матеріалі видання.

На одній із деталей «Орєшніка» було знайдено серійний номер та дату виробництва – 12 квітня 2017 року. І те що у цій ракеті використовуються деталь, якій вже понад сім років прямо говорить, що ракету, якою РФ вдарила по Дніпру зібрали приблизно у 2017-2018 роках. Тоді ж окупанти планували розпочати серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет РС-26 «Рубеж». До речі, аналітики вже припускали, що «Орєшнік» – це всього лише нова назва цієї ракети.

Технологічно сама ракета може бути ще старішою, адже у 2017-му було створено лише конкретну деталь. У Defense Express додають, що проєктувати це озброєння почали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше.

Існує припущення, що для створення цієї ракети у РФ пішли за принципом збирання із готових елементів й «Орєшнік» або «Кедр» є результатом комбінації ступенів від міжконтинентальної ракети «Ярс», яка є модернізацією ракети «Тополя».

«Зрештою те, що у РФ у 2017-му система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності зі США ще й цією розробкою, – зауважили аналітики, – а не лише ракетами для «Іскандера».

Враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якою РФ завдала удар тривають, цілком можливо очікувати й на інші, доволі цікаві результати досліджень.

Нагадаємо, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль, можливо, шукає вихід із свого триваючого ядерного бряцання зброєю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, що Путін виступив на колегії міністерства оборони Росії 16 грудня і обговорив російські військові розробки в 2024 році та військові цілі Росії на 2025 рік. Він вкотре заявив, що Росія розвиває військовий потенціал і технології поряд зі своєю ядерною тріадою, і підкреслив, що балістична ракета «Орєшнік» є «останньою потужною зброєю» Росії, виробництво якої Росія незабаром налагодить серійно.

До слова, Путін, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. Він також заявив, що раніше існували різні думки в міністерстві оборони щодо виробництва та використання ракетної системи «Орєшнік». ВЗа його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.