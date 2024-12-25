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Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Санду підтвердила: російська ракета порушила повітряний простір Молдови
Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою»
фото з відкритих джерел

«Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною»

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що російська ракета порушила молдовський повітряний простір у ніч на середу, 25 грудня. Про це Санду написала у X (Twitter).

Так, Санду заявила, що в день Різдва «Кремль обирає шлях руйнування – атакує енергетичну інфраструктуру України та порушує повітряний простір Молдови ракетою».

«Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії і повністю солідарна з Україною», – додала молдовська президентка.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував масований удар Російської Федерації у Різдво. За словами президента, окупанти випустили понад 70 ракет по Україні.

«Кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні», – каже він.

Як наголосив Зеленський, за попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.

Нагадаємо, російські війська знову масовано атакують українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Зазначимо, 23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення. Причиною тимчасового запровадження обмежень була необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

Теги: відключення світла енергетика Молдова путін Володимир Зеленський блекаут президент ракета Укренерго російська ракета відключення окупанти

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