Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області застосовані екстрені відключення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області застосовані екстрені відключення
колаж: glavcom.ua

Енергетики попередили, що під час аварійних обмежень графіки не діють

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення електроенергії. Рішення ухвалено за командою НЕК «Укренерго». Про це повідомляє ДТЕК, пише «Главком».

Енергетики наголосили, що під час екстрених відключень заздалегідь оприлюднені графіки не діють. Тому тривалість та час знеструмлення можуть відрізнятися від прогнозованих.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі», – йдеться у повідомленні.

Енергетики працюють над стабілізацією ситуації в енергосистемі. Киянам та жителям області рекомендують стежити за актуальними повідомленнями оператора системи розподілу.

Раніше «Укренерго» повідомляло про пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачів у низці регіонів після масованої російської атаки. Для стабілізації ситуації в окремих областях були введені аварійні відключення.

Теги: Київ обстріл війна відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмноження рідкісних тварин та їхня підготовка до повернення у дику природу є частиною щоденної роботи зоопарку
Київський зоопарк випустив у дику природу понад 100 рідкісних тварин
5 жовтня, 10:04
День територіальної оборони щорічно відзначається у першу неділю жовтня
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
Комунальники провели планову заміну рослин, обравши для в’їзної локації яскраві теплі кольори
Головну в’їзну локацію столиці прикрасили понад 500 кущів хризантем (фото)
1 жовтня, 05:57
ЗСУ розхитують російську оборону на півдні: де українські війська створюють загрозу флангам РФ
ЗСУ розхитують російську оборону на півдні: де українські війська створюють загрозу флангам РФ
23 вересня, 16:53
Атака також спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів, а також пошкодила НПЗ
Мер Москви заговорив про перенесення столиці Росії в інший регіон
21 вересня, 15:51
Російські війська атакують захід України ударними безпілотниками
На Прикарпатті та Тернопільщині пролунали вибухи
13 вересня, 08:22
Маємо на рівні Держави переглянути підходи до ефективності застосування людського ресурсу
Армії потрібні не просто солдати. Як змінити підхід до мобілізації
12 вересня, 22:22
У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
10 вересня, 05:10
У київському метрополітені завершують практичне відпрацювання алгоритмів безпеки
Київ починає тестувати рух наземною ділянкою метро під час тривоги: деталі
8 вересня, 11:12

Новини

У Києві та області застосовані екстрені відключення
У Києві та області застосовані екстрені відключення
У Києві на правому березі тимчасово призупинено рух електротранспорту
У Києві на правому березі тимчасово призупинено рух електротранспорту
Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: загинула жінка
Уламки дрона впали у дворі будинку в Києві: загинула жінка
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога триває понад три години
У Києві п'ята від початку доби повітряна тривога триває понад три години
Правий берег Києва частково залишився без водопостачання
Правий берег Києва частково залишився без водопостачання
Атака на Київ: спалахнула п'ятиповерхівка і приватний будинок, є загибла (оновлено)
Атака на Київ: спалахнула п'ятиповерхівка і приватний будинок, є загибла (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua