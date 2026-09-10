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У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві пролунали вибухи: у столиці працює ППО
фото ілюстративне

В столиці працюють сили протиповітряної оборони під час нічної атаки російських безпілотників

У ніч проти 10 вересня в Києві оголосили повітряну тривогу, а невдовзі в місті пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Хронологія

Тривогу в столиці оголосили о 04:28. Ще напередодні Повітряні сили попереджали про рух реактивних БпЛА в напрямку Києва з кількох напрямків – зокрема, з півночі, через Вишгород. Мешканців закликали не залишати укриттів до завершення небезпеки.

Інформація про можливі наслідки атаки, пошкодження чи постраждалих уточнюється. Мешканців просять не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони, а також місць можливих падінь уламків.

Станом на 05:02 повітряна небезпека для столиці триває. 

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1660-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: Київ місцева влада укриття влада небезпека населення відео дрон

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