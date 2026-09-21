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Мер Москви заговорив про перенесення столиці Росії в інший регіон

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мер Москви заговорив про перенесення столиці Росії в інший регіон
Атака також спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів, а також пошкодила НПЗ
фото: соцмережі

Сергій Собянін прокоментував ідею на тлі масованої атаки дронів ЗСУ на столицю країни-агресора

Мер Москви Сергій Собянін після масованої атаки безпілотників прокоментував ідею про можливе перенесення столиці Росії в інший регіон. Свою заяву посадовець озвучив, обговорюючи питання нерівномірного розвитку російських регіонів. Про це очільник столиці країни-агресора розповів під час Московского фінансового форуму, пише «Главком».

«Перше, що спадає на думку, коли говорять, як зробити так, щоб у всіх регіонах було як у Москві, – це, напевно, щороку переносити столицю нашої батьківщини в різні регіони. І, дивись, усі щасливо заживуть», – сказав Собянін.

Водночас мер Москви одразу зазначив, що подібна практика не вирішує проблему розвитку регіонів. За його словами, перенесення столиці в інших країнах призводило передусім до додаткових витрат із федерального бюджету, тоді як ефективність такого рішення була «практично близька до нуля».

Заява Собяніна прозвучала після масштабної атаки безпілотників на Москву та Московську область у ніч проти 20 вересня. Сам мер назвав її наймасованішою атакою на столицю. За його словами, з 19 вересня російська ППО нібито відбила понад 1600 безпілотників, з яких 450 летіли безпосередньо до Москви. 

Попри заяви російської влади про роботу ППО, кілька дронів досягли території Москви. За словами Собяніна, на Московському нафтопереробному заводі було пошкоджено один з об'єктів. 

Атака також спричинила масштабні перебої в роботі московських аеропортів. У понеділок, 21 вересня, сотні рейсів затримувалися, а частину авіарейсів скасували або перенесли через обмеження на використання повітряного простору. 

На тлі атаки в Москві також почали укріплювати енергетичну інфраструктуру. Зокрема, ТЕЦ-8 на Волгоградському проспекті почали обносити бетонними блоками. Конструкції можуть бути підготовкою до встановлення антидронових сіток, однак офіційного пояснення щодо їхнього призначення немає.

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Теги: війна Москва росія дрон ЗСУ

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