У кількох областях України 7 жовтня запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

«Вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання»

У деяких областях ввечері 7 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком».

За даними ДТЕК у Києві та Київській області введено екстрені відключення світла. Зокрема, за словами місцевих обленерго, аварійні відключення запроваджено в Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях.

«На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії (ГАВ). З метою безпеки і захисту ваших пристроїв вимкніть з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання!», – наголошується у повідомленні АТ «Житомиробленерго».

Нагадаємо, у частині регіонів України завтра, 8 жовтня, застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження споживання електроенергії застосовуватимуться з 00:00 до 23:59 для промисловості та бізнесу та з 00:00 до 23:59 для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги). Актуальну інформацію щодо відключень світла потрібно перевіряти на сторінках місцевих обленерго.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.