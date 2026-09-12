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Мирослав Гай Блогер

Армії потрібні не просто солдати. Як змінити підхід до мобілізації

glavcom.ua
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Маємо на рівні Держави переглянути підходи до ефективності застосування людського ресурсу
фото: depositphotos.com

Які інновації потрібні армії?

Мене останнім часом часто запитують щодо необхідних інновацій в армії.

Які документи чи наради потрібно скоротити, а які, навпаки, запровадити? Впровадження ШІ, технічне та програмне забезпечення, новітні підходи тощо.

Моя перша рекомендація щодо змін в армії проста та складна водночас – На цьому етапі війни та становленні України приймати за основний показник для призначення мобілізованого на посаду не «радянський» ВОС та звання, БЗВП чи УБД, а його цивільну освіту та цивільний досвід.

Ми беремо менеджерів найкрутіших компаній з освітою умовного Массачусетського технологічного інституту чи Гарварду та робимо їх стрільцями, провідних інженерів з радіотехніки охоронцями якихось складів, видатних редакторів призначаємо у ППО, а не за професією та навичками. Все згідно-відповідно.

Ми маємо почати мислити щодо мобілізованих не тільки військово-обліковими спеціальностями (ВОС), а критеріями KPI – критеріями ефективності.

Мобілізованого продюсера телеканалу, науковця, вчителя, психолога, логіста міжнародної компанії, інженера тощо стрільцем зробити можна. А от навпаки – складніше.

У нас зараз у Силах Оборони воюють представники всіх професій, на підготовку яких Державі потрібні роки, а іноді навіть покоління.

Маємо на рівні Держави переглянути підходи до ефективності застосування людського ресурсу. У країні, яка веде екзистенційну війну, мобілізує всі останні ресурси тощо – військова ВОС має бути доповненням до цивільної освіти та досвіду, а не навпаки.

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Джерело
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Теги: військові війна армія українці мобілізація

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Мирослав Гай

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