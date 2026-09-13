Російські війська посилено атакують західні області України ударними безпілотниками

Уранці 13 вересня на Прикарпатті та Тернопільщині пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників. У регіонах працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву владу.

В Івано-Франківському районі зафіксували ворожі ударні безпілотники. Близько 7:10 голова військової обласної адміністрації Світлана Онищук повідомила про роботу ППО та закликала жителів залишатися в укриттях. Згодом вона уточнила, що через ворожу атаку, за попередньою інформацією, травмована одна людина.

Після 8:00 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив: «Ще буде гучно! Реагуємо». Пізніше він повідомив, що в обласному центрі до відбою повітряної тривоги не працюватиме вокзал та громадський транспорт.

Про підвищену небезпеку також заявив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух. За його словами, російські війська посилили атаку на захід України. «Один з дронів поблизу Збаража, напрямок на Тернопіль. Перейдіть в укриття!» – повідомив очільник області о 7:48.

О 8:08 він застеріг, що ще одна група дронів на Хмельниччині рухається в напрямку Тернополя.

Місцеві жителі також повідомили, що в Тернополі було чутно вибухи та роботу сил протиповітряної оборони. Інформація про можливі наслідки атаки наразі уточнюється.