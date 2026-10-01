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Головну в’їзну локацію столиці прикрасили понад 500 кущів хризантем (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Головну в’їзну локацію столиці прикрасили понад 500 кущів хризантем (фото)
Комунальники провели планову заміну рослин, обравши для в’їзної локації яскраві теплі кольори
фото: Київзеленбуд

Хризантеми є стійким до перших осінніх заморозків

На проспекті Миколи Бажана в Дарницькому районі столиці оновили знакову ландшафтну композицію. Для сезонного озеленення фахівці висадили 520 кущів хризантем мультифлора. Про це повідомляють КО «Київзеленбуд» та КП УЗН Дарницького району, інформує «Главком».

На проспекті Миколи Бажана озеленювачі висадили 520 кущів хризантем
На проспекті Миколи Бажана озеленювачі висадили 520 кущів хризантем
фото: «Київзеленбуд»

Комунальники провели планову заміну рослин, обравши для в’їзної локації яскраві теплі кольори.

Хризантеми чудово тримають форму квітучої кулі та є стійким до перших осінніх заморозків
Хризантеми чудово тримають форму квітучої кулі та є стійким до перших осінніх заморозків
фото: «Київзеленбуд»

Як зазначають фахівці, хризантеми мультифлора чудово тримають форму квітучої кулі та є стійкими до перших осінніх заморозків. Завдяки цьому оновлене квіткове панно тривалий час прикрашатиме один із головних в'їздів до Києва.

Нагадаємо, комунальна корпорація «Київавтодор» безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. За словами голови Держаудитслужби, під час перевірки дорожньої корпорації було виявлено численні серйозні порушення, які вже стали підставою для правоохоронних органів.

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Теги: Київ благоустрій Київзеленбуд рослини

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