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Київський зоопарк випустив у дику природу понад 100 рідкісних тварин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київський зоопарк випустив у дику природу понад 100 рідкісних тварин
Розмноження рідкісних тварин та їхня підготовка до повернення у дику природу є частиною щоденної роботи зоопарку
фото: пресслужба столичного зоопарку

32 тварини, які народилися цьогоріч, проходять адаптацію перед майбутнім випуском

Понад 114 особин рідкісних видів тварин Київський зоопарк випустив у дику природу від початку року. Про це повідомила пресслужба Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, інформує «Главком».

У КиївЗоо діють програми з відновлення популяцій зубра, рисі євразійської, бурого ведмедя, європейського хом'яка, сірого хом'ячка, рудої вечірниці, пізнього кажана, середземноморського нетопира, нетопира-пігмея, двоколірного лилика, балабана та чорного лелеки.

Працівники зоопарку випустили на волю пізнього кажана
Працівники зоопарку випустили на волю пізнього кажана
фото: пресслужба столичного зоопарку

Також зоопарк бере участь у порятунку інших вразливих видів. Серед них – лісовий кіт, рудий огар, рожевий пелікан, червоновола казарка, довгохвоста сова, палеарктичний пугач та європейський ховрах.

У КиївЗоо діють програми з відновлення популяцій зубра
У КиївЗоо діють програми з відновлення популяцій зубра
фото: пресслужба столичного зоопарку

У КиївЗоо зазначають, що розмноження рідкісних тварин та їхня підготовка до повернення у дику природу є частиною щоденної роботи зоопарку.

У КиївЗоо діють програми з відновлення популяцій бурого ведмедя
У КиївЗоо діють програми з відновлення популяцій бурого ведмедя
фото: пресслужба столичного зоопарку
Лісовий кіт
Лісовий кіт
фото: пресслужба столичного зоопарку

Нагадаємо, для тварин у зоопарках війна не скасувала потреб в їжі, теплі та догляді. Попри обстріли, перебої з електроенергією та складну логістику українські зоопарки продовжують працювати, приймати евакуйованих тварин і облаштовувати нові експозиції.  В Україні налічується 13 зоопарків, які мають статус об’єктів природно-заповідного фонду: сім загальнодержавного та шість місцевого значення. Проєкт Dozorro Transparency International Ukraine знайшов у Prozorro інформацію про закупівлі восьми українських зоопарків за останні півтора року. За цей час вони уклали договорів на 518,4 млн грн. Далі розповідаємо, на що саме зоопарки витратили найбільше коштів і які цікаві закупівлі проводили. 

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Теги: Київ зоопарк

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