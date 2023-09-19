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У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України
Фотопроєкт «Неймовірна» розповідє історії жінок, які захищають нашу країну
фото: Facebook Марина Хонда

Відвідати виставку можна до 24 вересня

У Києві презентували фотопроєкт «Неймовірна» з історіями жінок-прикордонниць, які щодня захищають нашу країну. Про це у Facebook розповіла заступниця голови КМДА з соціальної, ветеранської, гендерної політики, захисту прав дітей та туризму Марина Хонда.

«Кожна з них чула «це не жіноча справа»... На жаль, гендерні стереотипи досі існують у виборі професій, які тиснуть та обмежують вибір дівчат і жінок, не дозволяючи реалізувати свій потенціал», – розповідає Марина Хонда.

У Києві відкрилася фотовиставка «Неймовірна», присвячена захисницям України фото 1
фото: Facebook Марина Хонда

На виставці можна дізнатися історію єдиної жінки-начальниці зв’язку Держприкордонслужби, яка присвятила своїй роботі вже 19 років; начальниці відділення інспекторів прикордонної служби, яка 24 лютого оформлювала останній міжнародний потяг «Київ-Варшава»; очільниці медичного пункту військової частини; охоронниці кордону та інших.

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На виставці можна дізнатися більше про історії жінок, які з першого дня війни боронять державний кордон України
фото: Facebook Марина Хонда

«Дівчата та жінки, пам’ятайте: ви можете обирати будь-яку професію, яка вам подобається, та успішно працювати у всіх сферах!» – зазначила Заступниця голови КМДА.

Марина Хонда порадила всім відвідати фотовиставку, щоб дізнатися більше про історії жінок, які з першого дня війни віддано боронять державний кордон України.

  • Де: вулиця Райдужна, 6-А
  • Коли: до 24 вересня
Теги: ЗСУ виставка фото Марина Хонда

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