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    Психолог перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона

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    Лікар попередив людей про те, що телефону можна довіряти - Психолог перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона
    Лікар попередив людей про те, що телефону можна довіряти
    Фото з відкритих джерел

    Залежну від смартфона людину досить просто визначити по його поведінці

    Психолог Дмитро Синарєв перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона. 

    За словами фахівця, це можна зрозуміти з поведінки залежного. Така людина буде завжди тримати гаджет або у руках, або поруч з собою.

    «Такі люди часто роблять масу граматичних і стилістичних помилок, цілком покладаючись на «мізки» свого гаджета», – сказав експерт.

    Він зазначив, що довіра у передачі своїх думок також є ознакою залежності.

    Крім того, людині, яка залежить від гаджета, легше передати своє ставлення до чого-небудь за допомогою символів, смайлів.

    «Ми починаємо думати цими знаками, не обтяжуючи себе роботою над промовою», – сказав психолог, додавши, що головна небезпека полягає у тому, що люди стають програмовані і, як наслідок, керовані.

    Нагадаємо, що американські вчені провели серію досліджень і прийшли до висновку, що люди, які тримають телефон поруч з ліжком, наражаються на смертельну небезпеку.

    Теги: телефон гаджет небезпека
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