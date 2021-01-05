Психолог перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона

Лікар попередив людей про те, що телефону можна довіряти

Залежну від смартфона людину досить просто визначити по його поведінці

Психолог Дмитро Синарєв перерахував ознаки хворобливої залежності від смартфона.

За словами фахівця, це можна зрозуміти з поведінки залежного. Така людина буде завжди тримати гаджет або у руках, або поруч з собою.

«Такі люди часто роблять масу граматичних і стилістичних помилок, цілком покладаючись на «мізки» свого гаджета», – сказав експерт.

Він зазначив, що довіра у передачі своїх думок також є ознакою залежності.

Крім того, людині, яка залежить від гаджета, легше передати своє ставлення до чого-небудь за допомогою символів, смайлів.

«Ми починаємо думати цими знаками, не обтяжуючи себе роботою над промовою», – сказав психолог, додавши, що головна небезпека полягає у тому, що люди стають програмовані і, як наслідок, керовані.

Нагадаємо, що американські вчені провели серію досліджень і прийшли до висновку, що люди, які тримають телефон поруч з ліжком, наражаються на смертельну небезпеку.