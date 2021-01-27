Sony представила свій найдорожчий смартфон

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Sony назвала вартість флагмана Xperia Pro. Відповідна інформація з'явилася на сайті компанії.

Апарат був представлений ще у лютому 2020 року разом з флагманом Xperia 1 II, проте компанія відклала його надходження на ринок до зими 2021 року. Xperia Pro є найдорожчим смартфоном японської компанії на цей час, його вартість становить 2 500 доларів, або понад 70 тисяч гривень.

Девайс має 6,5-дюймовий OLED-екран з 4K-дозволом і підтримкою HDR. Пристрій одержав процесор Snapdragon 865, який був флагманським чіпом на початку 2020 року. Девайс має 12 гігабайтів оперативної і 512 гігабайтів вбудованої пам'яті.

На задній панелі Xperia Pro знаходиться потрійна камера з об'єктивами дозволом 12 мегапікселів кожен, на передній – восьмимегапіксельна фронтальна камера.

Пристрій призначений для професійних творців відеоконтенту. За допомогою HDMI-порту гаджет можна використовувати як зовнішній монітор відеокамери, підтримка стандарту 5G mmWave дозволяє передавати великі обсяги даних з мінімальною затримкою.

Також Xperia Pro має 3,5-міліметровий роз'єм для навушників, захист від води і пилу за стандартом IP68, стереодинаміки, Android 10.

Нагадаємо, що Samsung готується випустити флагманський смартфон з п’ятьма камерами.