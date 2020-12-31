У Києві вибухнув і загорівся автомобіль (фото)

Вогнем пошкоджено автомобіль Rover 75 і поруч припаркований Opel Movano

30 грудня ввечері сталося загорання автомобіля на вул. Анни Ахматової, 14-Б у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку в автомобілі марки Rover 75 виникла пожежа. Пожежу було повністю ліквідовано о 19:20.

Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, закопчено салон, в поруч припаркованому автомобілі Opel Movano пошкоджено пластикові елементи правої частини автомобіля.

На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає.

Причина загоряння наразі встановлюється.

За даними dtp.kiev.ua, автомобіль спочатку вибухнув, а потім загорівся.

Як повідомлялося, за останній місяць у Росії сталося відразу кілька самозаймань зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x.