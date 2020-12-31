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    У Києві вибухнув і загорівся автомобіль (фото)

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    Рятувальники ліквідували пожежу&nbsp;в автомобілі Rover 75 - У Києві вибухнув і загорівся автомобіль (фото)
    Рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі Rover 75
    Фото: ДСНС

    Вогнем пошкоджено автомобіль Rover 75 і поруч припаркований Opel Movano

    30 грудня ввечері сталося загорання автомобіля на вул. Анни Ахматової, 14-Б у Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    На місці рятувальники встановили, що у дворі 16-поверхового житлового будинку в автомобілі марки Rover 75 виникла пожежа. Пожежу було повністю ліквідовано о 19:20.

    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, закопчено салон, в поруч припаркованому автомобілі Opel Movano пошкоджено пластикові елементи правої частини автомобіля.

    На місці події працювало 3 одиниці основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Жертв та постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    За даними dtp.kiev.ua, автомобіль спочатку вибухнув, а потім загорівся.

    Як повідомлялося, за останній місяць у Росії сталося відразу кілька самозаймань зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x.

    Теги: пожежа вибух Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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