Врятовано понад 1,5 тис. життів: рятувальники ДСНС підбили підсумки 2020-го

Рятувальники ДСНС опинилися у трійці лідерів рейтингу довіри громадян до державних та суспільних інститутів

У 2020 році в українських рятувальників було чимало викликів, подій та перемог.

За 12 місяців року, що минає, підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано понад 100 тисяч пожеж, не допущено знищення вогнем більше 28 тис. будівель, знищено понад 73 тисячі вибухонебезпечних предметів, а головне — врятовано більше 1,5 тисячі життів. Про це йдеться в підсумках ДСНС за 2020 рік.

Зазначається, що цього року рятувальники виконували свої обов’язки в усіх куточках нашої країни: ліквідовували масштабні лісові пожежі на Луганщині, Житомирщині, у Чорнобильській Зоні відчуження та у Харківській області. Боролися із наслідками повеней у Карпатському регіоні.

Разом з тим залучалися фахівці ДСНС і до міжнародних операцій: працювали на місці катастрофи українського літака в Іранській Республіці, супроводжували гуманітарні місії до Італії та Лівану.

Разом з іншими структурами системи МВС здійснювали заходи щодо запобігання поширенню пандемії Covid-19. Зокрема, з початку проведення протиепідемічних заходів силами ДСНС проведено спецобробку понад 121 тис. об’єктів та більше 51 тис. км автодоріг.

Як результат роботи багатотисячного колективу, рятувальники ДСНС опинилися у трійці лідерів рейтингу довіри громадян до державних та суспільних інститутів - Службі довіряють 64% українців.

Рятувальники переконані, що і у 2021 році успішно впораються з усіма завданнями — гідно і фахово захищатимуть Україну і кожного її мешканця від надзвичайних ситуацій та небезпечних подій.