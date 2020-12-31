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    Події в Україні

    Врятовано понад 1,5 тис. життів: рятувальники ДСНС підбили підсумки 2020-го

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    За рік рятувальники ліквідували понад 100 тис. пожеж - Врятовано понад 1,5 тис. життів: рятувальники ДСНС підбили підсумки 2020-го
    За рік рятувальники ліквідували понад 100 тис. пожеж
    Фото з відкритих джерел

    Рятувальники ДСНС опинилися у трійці лідерів рейтингу довіри громадян до державних та суспільних інститутів

    У 2020 році в українських рятувальників було чимало викликів, подій та перемог.

    За 12 місяців року, що минає, підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій було ліквідовано понад 100 тисяч пожеж, не допущено знищення вогнем більше 28 тис. будівель, знищено понад 73 тисячі вибухонебезпечних предметів, а головне — врятовано більше 1,5 тисячі життів. Про це йдеться в підсумках ДСНС за 2020 рік.

    Зазначається, що цього року рятувальники виконували свої обов’язки в усіх куточках нашої країни: ліквідовували масштабні лісові пожежі на Луганщині, Житомирщині, у Чорнобильській Зоні відчуження та у Харківській області. Боролися із наслідками повеней у Карпатському регіоні.

    Разом з тим залучалися фахівці ДСНС і до міжнародних операцій: працювали на місці катастрофи українського літака в Іранській Республіці, супроводжували гуманітарні місії до Італії та Лівану.

    Разом з іншими структурами системи МВС здійснювали заходи щодо запобігання поширенню пандемії Covid-19. Зокрема, з початку проведення протиепідемічних заходів силами ДСНС проведено спецобробку понад 121 тис. об’єктів та більше 51 тис. км автодоріг.

    Як результат роботи багатотисячного колективу, рятувальники ДСНС опинилися у трійці лідерів рейтингу довіри громадян до державних та суспільних інститутів - Службі довіряють 64% українців.

    Рятувальники переконані, що і у 2021 році  успішно впораються з усіма завданнями — гідно і фахово захищатимуть Україну і кожного її мешканця від надзвичайних ситуацій та небезпечних подій.

    Теги: пожежа ДСНС рятувальники
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