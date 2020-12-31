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    Авто

    У Росії на морозі масово загораються китайські автівки (відео)

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    Займання виникає у задній частині автомобілів - У Росії на морозі масово загораються китайські автівки (відео)
    Займання виникає у задній частині автомобілів
    Фото: haval-clubs.ru

    Китайські авто Haval моделей F7 і F7x, що займаються, зібрані у РФ

    За останній місяць у Росії сталося відразу кілька загорянь зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x. Про це повідомляє CARakoom.com.

    За даними видання, із середини грудня трапилося щонайменше п'ять таких випадків. Ці інциденти об'єднує те, що в момент самозаймань машини були на вулиці під час сильного морозу – до -40 °C.

    Автомобілям було не більше ніж рік, вони мали невеликий пробіг і були в хорошому технічному стані.

    Зокрема, про випадки самозаймання повідомляли в Сургуті, Нафтоюганську та Нижньовартовську (усі – Тюменська область).

    За деякими даними, загоряння відбувається в задній частині машин.

    На Youтube розміщено відео самозаймання одного з таких автомобілів.

    Бренд Haval китайської компанії Great Wall Motors засновано 2013 року, під ним випускають кросовери.

    Теги: пожежа Росія Китай автомобіль
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