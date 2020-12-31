У Росії на морозі масово загораються китайські автівки (відео)

Китайські авто Haval моделей F7 і F7x, що займаються, зібрані у РФ

За останній місяць у Росії сталося відразу кілька загорянь зібраних у Тулі китайських автомобілів Haval моделей F7 і F7x. Про це повідомляє CARakoom.com.

За даними видання, із середини грудня трапилося щонайменше п'ять таких випадків. Ці інциденти об'єднує те, що в момент самозаймань машини були на вулиці під час сильного морозу – до -40 °C.

Автомобілям було не більше ніж рік, вони мали невеликий пробіг і були в хорошому технічному стані.

Зокрема, про випадки самозаймання повідомляли в Сургуті, Нафтоюганську та Нижньовартовську (усі – Тюменська область).

За деякими даними, загоряння відбувається в задній частині машин.

На Youтube розміщено відео самозаймання одного з таких автомобілів.

Бренд Haval китайської компанії Great Wall Motors засновано 2013 року, під ним випускають кросовери.