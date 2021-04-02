На Київщині загинула літня жінка під час спалювання сухої трави

Рятувальники, що прибули на ліквідацію горіння трав’яного настилу, виявили обгорілі фрагменти тіла людини

У Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка. Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Як розповіли рятувальники Київщини, моторошна трагедія сталася в с. Йосипівка Білоцерківського району. Рятувальники, що прибули на ліквідацію горіння трав’яного настилу, виявили обгорілі фрагменти тіла людини, а поряд – господарські граблі. Ймовірно, тіло належить жінці 1941 р. н.

«Зате сухостій спалено…», – додали рятувальники у своєму дописі.

Тим часом, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності. Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.