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    На Київщині загинула літня жінка під час спалювання сухої трави

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    Моторошна трагедія сталася в с. Йосипівка Білоцерківського району - На Київщині загинула літня жінка під час спалювання сухої трави
    Моторошна трагедія сталася в с. Йосипівка Білоцерківського району
    фото: ДСНС

    Рятувальники, що прибули на ліквідацію горіння трав’яного настилу, виявили обгорілі фрагменти тіла людини

    У Білоцерківському районі на Київщині під час спалювання сухої трави загинула 80-річна жінка. Її останки виявили вогнеборці, що прибули на гасіння пожежі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Як розповіли рятувальники Київщини, моторошна трагедія сталася в с. Йосипівка Білоцерківського району. Рятувальники, що прибули на ліквідацію горіння трав’яного настилу, виявили обгорілі фрагменти тіла людини, а поряд – господарські граблі. Ймовірно, тіло належить жінці 1941 р. н.

    «Зате сухостій спалено…», – додали рятувальники у своєму дописі.

    Тим часом, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

    Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності. Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС Київщина рятувальники жінка
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