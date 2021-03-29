На Вінниччині за добу рятувальники гасили вогонь у 14 екосистемах
Полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності
Протягом минулої доби, 28 березня, на Вінниччині полум’ям було знищено майже
Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності.
Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.
Зазначено, що полум’ям було знищено майже
Нагадаємо, в місті Ізмаїл Одеської області зайнявся очерет поблизу озера. За даними рятувальників, вогонь охопив два гектари. У ДСНС регіону розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 19:07 28 березня. Рятувальники встановили — зайнявся очерет поряд з озером.
Пожежу повністю загасили о 21:15 на площі два гектари. Загиблих та травмованих унаслідок займання немає, запевнили в пресслужбі. Наразі причину пожежі встановлюють. До її ліквідації залучали 11 рятувальників та 3 пожежні машини.