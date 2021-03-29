На Вінниччині за добу рятувальники гасили вогонь у 14 екосистемах

До ліквідації пожеж від ДСНС залучалося 48 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки

Полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності

Протягом минулої доби, 28 березня, на Вінниччині полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. Ймовірна причина виникнення пожеж – необережне поводження з вогнем.

Як повідомляє на своєму сайті Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації Вінниччини, за добу рятувальники Вінниччини 14 разів виїжджали на ліквідацію загорянь сухої рослинності.

Зокрема, пожежі в екосистемах були ліквідовані в Гайсинському, Козятинському, Томашпільському, Жмеринському, Вінницькому, Гніванському, Іллінецькому, Оратівському та Бершадському районах області.

Зазначено, що полум’ям було знищено майже 30 гектарів сухої рослинності. До ліквідації пожеж від ДСНС залучалося 48 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, в місті Ізмаїл Одеської області зайнявся очерет поблизу озера. За даними рятувальників, вогонь охопив два гектари. У ДСНС регіону розповіли, що повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 19:07 28 березня. Рятувальники встановили — зайнявся очерет поряд з озером.

Пожежу повністю загасили о 21:15 на площі два гектари. Загиблих та травмованих унаслідок займання немає, запевнили в пресслужбі. Наразі причину пожежі встановлюють. До її ліквідації залучали 11 рятувальників та 3 пожежні машини.