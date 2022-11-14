Влада Київщини попередила про вибухи: деталі

Вибухи на Київщині пов’язані з навчаннями саперів

Сьогодні, 14 листопада, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. Через це в деяких громадах можуть бути звуки вибухів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Через це в деяких громадах можливо чути звуки вибухів», – йдеться у повідомленні.

Влада Київщині закликає жителів регіону зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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«У разі оголошення сигналу повітряної тривоги – негайно перейдіть до укриття», – наголошують у Київській ОВА.

Нагадаємо, завдяки донатам через платформу зі збору коштів United24 Україна змогла придбати найбільшу і найефективнішу машину для розмінування територій Armtac 400, яка вже успішно виконує завдання в Харківській області.

До слова, раніше у селі Бабинці правоохоронці виявили замінований вулик. Вибухівка не здетонувала завдяки бджолам.