Путін не відмовився від планів знищити Україну, – Порошенко



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Президент України Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Глава держави зазначив, що за п’ять років Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі щодо України

Попри те, що президенту країни-агресора Росії не вдалося реалізувати жоден з його планів в Україні, він досі прагне знищити нашу державу, прагне реваншу. Про це заявив президент Петро Порошенко у зверненні 18 квітня, йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

«За п’ять років Путін не досяг жодної своєї стратегічної цілі щодо України. Намагався атакувати нас з фронту і підірвати з тилу. Нічого у нього не вийшло. Він прагне реваншу. Він не відмовився від планів знищити Україну, позбавити нас незалежності і розмити нашу національну ідентичність», - заявив глава державі у зверненні.

«Перше, що він ставить собі за мету – негайно зупинити наш рух до Євросоюзу та НАТО як системи колективної безпеки. Вона Росії не по зубах, а нас – нас вона надійно захистить», - додав Порошенко.

Також за результатами парламентських виборів Кремль докладе чималих зусиль до формування лояльної до Москви більшості, підкреслив президент.

«А вже зараз Путін розраховує на слабкого, непідготовленого, некомпетентного новачка на посаді Президента України… Якого легко переграє і на безпековому, і на дипломатичному, і на політичному фронтах», - зазначив глава держави.

Порошенко нагадав, що у програмі його опонента немає жодного слова про Євросоюз. «То ж мене не дивує, що за нього агітує Москва: від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів», - сказав глава держави.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).