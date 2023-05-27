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У Києві водій на пішохідному переході врізався у візок із дитиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Києві водій на пішохідному переході врізався у візок із дитиною
Мати із візочком переходила дорогу на пішохідному переході
фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

На місце події одразу вирушили патрульні та медики

У Києві на вулиці Бориса Гмирі, що в Дарницькому районі, водій на нерегульованому пішохідному переході наїхав на дитину у візку – її госпіталізовано. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

«Попередньо, керманич авто Toyota здійснив наїзд на дитину у колясці, з якою її мати переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході», – ідеться у повідомленні.

У Києві водій на пішохідному переході врізався у візок із дитиною фото 1

На місце події одразу вирушили патрульні та медики.

З'ясуванням всіх обставин займатиметься слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, поблизу села Баришівка Київської області в четвер, 25 травня, бензовоз з’їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП машина миттєво загорілась, водій загинув.

Раніше за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

До слова, Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої. 

Теги: аварія Київ поліція водій

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