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«Наркотична» ДТП. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Наркотична» ДТП. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої
Депутатка Ярина Ар'єва визнає факт аварії, проте запевняє, що не перебувала під дією наркотичних речовин
фото: Ярина Ар'єва

Прокуратура спростувала версію депутатки про невживання наркотиків

У Київській міській прокуратурі повідомили, що після скоєння ДТП за участю депутатки Київради Ярини Ар'євої в її організмі виявили сліди канабіоїдів, це підтвердила токсикологічна експертиза. Про це повідомляє ТСН.

Минулого листопада водійка Ар’єва наїхала на пішохідку, в якій постраждала отримала численні тяжкі травми. Сама політикиня аварію не заперечує, але запевняє, що їхала з дозволеною швидкістю і наркотиків не вживала.

Аварія сталася 27 листопада 2022 року, але особливого розголосу вона не набула, допоки напередодні не з'явилося рішення суду про домашній арешт дочки нардепа з партії «Європейська Солідарність» Володимира Ар’єва, 23-річної депутатки Київради від «Європейської Солідарності» Ярини Ар’євої і повідомлення прокуратури вручення їй підозри у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками.

За даними слідства, Ар'єва на своєму авто наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування і скоїла наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. У прокуратурі зазначили, що пішохідний перехід був позначений дорожньою розміткою «зебра» зі світловідбивним ефектом, а також попереджувальними дорожніми знаками.

«Тобто водійка об'єктивно мала змогу побачити пішохода і дати їй змогу перейти дорогу, однак не зробила цього, заподіявши потерпілій численні тяжкі травми», – зазначила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець .

Вона уточнила, що одразу після ДТП для проведення оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння депутатку доправили до лікарні. Лікар виявила в неї візуальні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння білкової оболонки очей, сухість у роті, підозрілість тощо. Клінічна картина була зафіксована у відповідному акті.

Для перевірки цих доводів водію запропонували здати відповідні аналізи для проведення лабораторного дослідження. Ємність із біологічними зразками було опломбовано в присутності водія.

Як повідомляє прокуратура, за результатами дослідження в організмі Ар'євої виявили сліди канабіноїдів, про це було складено відповідний акт і висновок.

На початку грудня минулого року підозрювана сама прийшла до медзакладу, щоб отримати висновок її медичного огляду. Там їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

У прокуратурі заявили, що винуватиця ДТП не заперечувала цей факт і розповіла, що вживала марихуану, яку їй дала подруга.

«У водійки була своя версія того, що сталося. Вона стверджувала, що збила жінку не на пішохідному переході, а поза ним. І що якась перешкода завадила її огляду частини дороги. Це важливі обставини, які потрібно було перевірити слідчим шляхом. Безпосередніх свідків, які б бачили момент наїзду, на жаль, немає. Після скоєння ДТП Ар'єва від свідчень відмовилася, потерпіла ж перебувала в реанімації. Для перевірки версії водія було призначено автотехнічну експертизу механізму наїзду на пішохода і проведено слідчий експеримент. Їхні висновки повністю спростували версію Ар'євої. Ба більше, здійснити наїзд за тих обставин, про які вона стверджувала, неможливо. Удар би припав на інший бік тіла потерпілої», – додала представниця прокуратури.

Максимець резюмувала, що наразі в межах слідства проведено слідчий експеримент, допити потерпілої та свідків, судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзду на пішохода.

Ярина Ар'єва коментує на сторінці в соцмережі – свою провину визнає, але заперечує стан наркотичного сп'яніння. Дівчина зазначає, що аварія сталася під час блекауту. З її слів, потерпіла вийшла на дорогу без світловідбивальних елементів, тому вона не встигла зреагувати.

«Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила, і в мене навіть не забрали водійські права – раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через пів року», – наголошує депутатка.

Нагадаємо, що 23 травня Ярині Ар'євій повідомили про підозру через ДТП, вчинену під дією наркотиків. Вона заперечує, що була під дією речовин. Аварія сталася наприкінці листопада. Ар'єва заявила, що її сім'я одразу почала допомагати постраждалій жінці з лікуванням, а ДТП сталася під час блекауту. Суд відправив її під нічний домашній арешт (з 20.00 до 06.00), прокуратура це оскаржить. Депутатці загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.ю

Теги: Київрада ДТП Європейська солідарність прокуратура

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