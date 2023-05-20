У Києві сталася масштабна аварія за участі п'яти автівок

«Швидка» та поліція працюють на місці події

У столиці сталася велика дорожньо-транспортна пригода на бульварі Дружби Народів. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Info».

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У мережі з’явилося відео аварії. Як зазначається, у ДТП втрапили п’ять автомобілів, є постраждалі.

«Швидка» та поліція працюють на місці події. Наразі рух на цій ділянці дороги ускладнено.

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Інших подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, 14 травня сталася дорожньо-транспортна пригода у Кагарлику Обухівського району Київщини. 46-річний кермувальник автомобіля Toyota наїхав на чотирирічну дитину.

До слова, в Київській області з 1 січня по 10 травня 2023 року правоохоронці склали 777 адміністративних протоколів на водіїв, які сіли за кермо у стані сп’яніння. Загальна сума виписаних штрафів за цей період складає 15 млн 283 тис. грн.

За 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми.