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На Київщині перекинувся та вибухнув бензовоз (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині перекинувся та вибухнув бензовоз (відео)
Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет
фото: Андрій Нєбитов

Унаслідок аварії загинув водій бензовозу

Поблизу села Баришівка Київської області в четвер, 25 травня, бензовоз з’їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП машина миттєво загорілась, водій загинув. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. 

«Автокатастрофа у Броварському районі. На автодорозі Київ-Харків, поблизу селища Баришівка, перевернувся бензовоз. В результаті транспортний засіб миттєво спалахнув. На місці події працює поліція та рятувальники», – розповіли в пресслужбі.

У поліції додали, що рух транспорту на цьому напрямку ускладнено, та закликали водіїв враховувати це під час планування поїздок.

На Київщині спалахнув бензовоз
На Київщині спалахнув бензовоз
фото: Андрій Нєбитов

Як уточнив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. За його словами, трагедія сталась близько 12:00 на автодорозі Харків – Київ, в Броварському районі Київщини. Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, внаслідок чого і сталось займання.

Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

До слова, Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої. 

Теги: ДТП аварія Київщина

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