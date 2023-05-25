На Київщині перекинувся та вибухнув бензовоз (відео)
Унаслідок аварії загинув водій бензовозу
Поблизу села Баришівка Київської області в четвер, 25 травня, бензовоз з’їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП машина миттєво загорілась, водій загинув. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.
«Автокатастрофа у Броварському районі. На автодорозі Київ-Харків, поблизу селища Баришівка, перевернувся бензовоз. В результаті транспортний засіб миттєво спалахнув. На місці події працює поліція та рятувальники», – розповіли в пресслужбі.
У поліції додали, що рух транспорту на цьому напрямку ускладнено, та закликали водіїв враховувати це під час планування поїздок.
Як уточнив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, внаслідок вибуху бензовоза загинув водій. За його словами, трагедія сталась близько 12:00 на автодорозі Харків – Київ, в Броварському районі Київщини. Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, внаслідок чого і сталось займання.
Нагадаємо, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.
До слова, Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Прокуратура відтворила картину аварії за участю депутатки Ар'євої.
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