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У яких аваріях найчастіше гинуть люди? Головні причини ДТП у 2023 році

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У яких аваріях найчастіше гинуть люди? Головні причини ДТП у 2023 році
Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кількість загиблих в аваріях, у порівнянні з 2021 роком, зросла на 7%

Найпоширенішими причинами аварій з постраждалими в Україні є перевищення швидкості, порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на дані ДПП НПУ.

За перший квартал 2023 року сталося понад 4,5 тис. ДТП з постраждалими, майже стільки ж, як і за той самий період довоєнного 2021 року. Утім, кількість загиблих в аваріях, у порівнянні з 2021-м, зросла на 7%.

Найчастішою причиною аварій з постраждалими у 2023 році стало перевищення безпечної швидкості водіями. Саме через це сталося майже 50% аварій, в яких загинули 320 людей. Нерідко причинами ДТП стають порушення правил маневрування та проїзду пішохідних переходів.

Найчастіші причини аварій з постраждалими
Найчастіші причини аварій з постраждалими
фото: Опендатабот

Цьогоріч на 37% зросла кількість аварій з жертвами через провину пішоходів, а саме через перехід дороги у невстановленому місці. Через це сталося 249 аварій з постраждалими: на 42% більше, аніж у відповідний період 2021-го. Найбільше ДТП з вини пішоходів сталося на Львівщині (25), Дніпропетровщині (21) та у Запорізькій області (21).

Найбільша кількість ДТП за три місяці поточного року сталася через зіткнення авто – 1675 випадків. У таких аваріях зафіксували найбільшу кількість травмованих – 2586. 273 пішоходи загинули унаслідок наїзду автомобіля, що становили 42% від загальної кількості загиблих у ДТП.

Види ДТП
Види ДТП
фото: Опендатабот

Натомість більше смертей сталося в аваріях внаслідок наїзду на пішохода – 273 смерті або 42% від загальної кількості загиблих.

Нагадаємо, що за 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми. 

До слова, 23 квітня у Києві на блокпосту при в’їзді на Південний міст автомобіль збив поліцейського. Після зупинки транспортного засобу поліцейський повідомив водієві про діючі обмеження проїзду через Південний міст для цивільного автотранспорту та вказав шлях для здійснення об’їзду. Водій, ігноруючи законні вимоги правоохоронців, почав рух, в результаті чого протягнув по проїзній частині дороги інспектора поліції, який намагався його зупинити, та втік з місця події. Внаслідок наїзду поліцейський отримав тілесні ушкодження.

Теги: ДТП автомобіль аварія

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