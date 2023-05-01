У Києві аварія на насосній станції: де будуть проблеми з водопостачанням

У водопровідній мережі на лівому березі понижено тиск

На лівому березі понижено тиск у водопровідній мережі. На каналізаційній насосній станції «Позняки» пошкоджено електричне обладнання. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Насосна станція не працює, у зв’язку із чим прийнято рішення понизити тиск у водопровідній мережі на лівому березі», – йдеться в повідомленні.

Як інформує «Київводоканал», орієнтовний час ліквідації пошкодження одна доба.

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До слова, у Києві вже розпочали будівництво нового парку «Срібний кіл» у Дарницькому районі. Його побудують навколо однойменного озера. Він розташується між станціями метро «Осокорки» та «Позняки», й отримає унікальне оформлення та наповнення.

А «Київзеленбуд» повідомив, що найчастіше крадуть кияни на клумбах.