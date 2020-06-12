Від коронавірусу в Україні померли 870 людей



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Зафіксовано 16 нових летальних випадків

В Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби - 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 112, Києві — 95, Вінницькій області - 81 та Рівненській області - 56.

Вчора в країні зафіксували новий антирекорд, який лише на шість випадків вищий за сьогоднішню статистику. Також згідно з даними МОЗ позаминулої доби від коронавірусу померли 21 людина в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Спалахи коронавірусу вчора спостерігалися одразу у п’яти областях, серед яких Львівська. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.



