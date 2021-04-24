Стало відомо, коли Київ вийде з локдауну

19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні

Столична комісія з питань техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій наступного тижня розгляне питання про вихід міста з жорсткого карантину.

Про це начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан повідомив в ефірі «Україна 24».

«Що стосується виходу з «червоної» карантинної зони – це рішення Міністерства охорони здоров'я. Думаю, що буде прийнято днями, тому що показники у нас знижуються, і потрібно об'єктивно оцінити не завтра і не в понеділок, а у вівторок–середу, коли ми побачимо дійсно об'єктивні показники захворюваності і госпіталізації. А що стосується рішення щодо повністю виходу з локдауну – буде прийматися у п'ятницю на наступному тижні, або протягом тижня комісією ТЕБ та НС міста Києва», – сказав Рубан.

Нагадаємо, що 19 березня Київ опинився в «червоній» карантинній зоні. У місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але тоді громадський транспорт, школи й дитячі сади все ще працювали.

З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну.

У відповідь прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити нового голову Київської міської держадміністрації, якщо мер столиці Віталій Кличко, який також є головою КМДА, вважає, що йому недостатньо повноважень для ефективної протидії Covid-19 у Києві.

Під час брифінгу 12 квітня Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун і обмеження пересування між регіонами країни.

Рішення щодо подальших карантинних обмежень у Києві буде ухвалено 14 квітня.