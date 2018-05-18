У Києві зафіксовано новий національний рекорд

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Було зафіксовано новий рекорд «Наймолодший та найстарший учасники флешмобу у вишиванці на одній локації»

У четвер, 17 травня, у присутності представників Національного реєстру рекордів України була проведена реєстрація нового національного досягнення. Було зафіксовано новий рекорд: «Наймолодший та найстарший учасники флешмобу у вишиванці на одній локації» у категорії «Людське досягнення». Про це повідомляє прес-служба Святошинської райдержадміністрації у Києві.

Установити національний рекорд допомогли наймолодший та найстарший учасники:

найменша учасниця – Ольга Понурко, 2 місяці (2018 р. н.). Мешкає у Святошинському районі разом з мамою Іриною та сестричкою Поліною (9 років);

найстарша учасниця - Варвара Євменівна Коба, 86 років (1932 р. н.), член Громадської організації інвалідів війни і Збройних сил України Святошинського району, пенсіонерка, інвалід ІІ групи, мешкає в районі останні 18 років, активний громадський діяч, переможець у номінації «Людина року» (2009 р).

Новий рекорд буде занесено до Національного реєстру рекордів України. Представники відповідної експертної ради зафіксували рекорд у присутності офіційних осіб та підтвердили його унікальність. Святошинський район відзначився створенням нового унікального національного рекорду України.

Ольга Понурко та Варвара Коба отримали від голови Святошинської РДА подяки та подарунки з нагоди свята.

Загалом участь у святкуванні Міжнародного дня вишиванки, організованому святошинською адміністрацією, узяло близько 2 тис. осіб, серед яких – 500 працівників районної державної адміністрації, у т. ч. ЦНАПу, мешканці району, що зібралися на площі перед адмінприміщенням РДА на флешмоб, понад 200 працівників житлово-експлуатаційних дільниці, близько 1000 освітян (керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів та представники закладів культури), а також близько 150 працівників Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень та КП «Шляхово-експлуатаційне управління» та 50 співробітників Центру соціальних служб Святошинського району.

Як повідомлялося, 17 травня в аеропорту «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» усім подорожуючим іноземцям дарували інформаційні буклети про святкування Дня вишиванки в Україні.