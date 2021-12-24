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    У Києві зафіксовано ще понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус

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    До лікарень столиці щодня шпиталізують понад 100 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19&nbsp; - У Києві зафіксовано ще понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
    До лікарень столиці щодня шпиталізують понад 100 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19 
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 15 осіб

    За минулу добу, 23 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1234 осіб. Це на 23 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 22 грудня було зафіксовано 1211 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 326 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 306 тис. осіб (за добу 23 грудня – 1265)
    • померли понад 8 тис. людей (за добу – 15)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,1 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 378 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 170 тис. осіб (за добу 23 грудня – 902)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 13).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 8,3 тис.

    23 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві зафіксовано ще понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус