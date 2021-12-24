У Києві зафіксовано ще понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 15 осіб
За минулу добу, 23 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1234 осіб. Це на 23 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 22 грудня було зафіксовано 1211 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 326 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 306 тис. осіб (за добу 23 грудня – 1265)
- померли понад 8 тис. людей (за добу – 15)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,1 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 378 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 170 тис. осіб (за добу 23 грудня – 902)
- померли 4,6 тис. осіб (за добу – 13).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 8,3 тис.
23 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.