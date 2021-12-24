У Києві зафіксовано ще понад 1,2 тис. нових хворих на коронавірус

До лікарень столиці щодня шпиталізують понад 100 хворих на коронавірус та з підозрою на Covid-19

Минулої доби у столиці від коронавірусу померли 15 осіб

За минулу добу, 23 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1234 осіб. Це на 23 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 22 грудня було зафіксовано 1211 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 326 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 306 тис. осіб (за добу 23 грудня – 1265)

померли понад 8 тис. людей (за добу – 15)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 12,1 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 183 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 378 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 170 тис. осіб (за добу 23 грудня – 902)

померли 4,6 тис. осіб (за добу – 13).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 8,3 тис.

23 грудня в Україні медики зафіксували понад 6 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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