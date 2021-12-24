  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Коронавірус в Україні: понад 6,6 тис. нових випадків та майже 250 смертей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За минулу добу госпіталізовано 1 646 осіб - Коронавірус в Україні: понад 6,6 тис. нових випадків та майже 250 смертей
    За минулу добу госпіталізовано 1 646 осіб
    фото з відкритих джерел

    Напередодні від коронавірусу одужали 14 874 особи

    За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 646 осіб, летальних випадків – 248, одужало – 14 874 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,6 млн осіб;
    • одужало – 3,4 млн осіб;
    • летальних випадків – 94 432;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,6 млн.

    Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

    Зазначимо, науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

    Ще напередодні МОЗ пояснив, що у кафе з домашнім Covid-тестом не пустять.

    Читайте також:
    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Коронавірус в Україні: понад 6,6 тис. нових випадків та майже 250 смертей