Коронавірус в Україні: понад 6,6 тис. нових випадків та майже 250 смертей

Напередодні від коронавірусу одужали 14 874 особи

За минулу добу, 23 грудня, в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 646 осіб, летальних випадків – 248, одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,6 млн осіб;

одужало – 3,4 млн осіб;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16,6 млн.

Як відомо, нова хвиля коронавірусу очікується в Україні в середині лютого.

Зазначимо, науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією. У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

Ще напередодні МОЗ пояснив, що у кафе з домашнім Covid-тестом не пустять.