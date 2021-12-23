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    У «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами

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    За допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-документи - У «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами

    За допомогою програмного забезпечення SafeBorder прикордонники здійснюють електронну перевірку covid-документи

    фото:

    У столичних аеропортах прикордонники вже виявили майже 750 підроблених covid-документів

    У період з 19 по 22 грудня на території аеропорту «Бориспіль» 30 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

    За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

    Як повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ», за минулу добу прикордонники виявили 9 covid-сертифікатів з ознаками підробки: 8 зафіксовані у пункті пропуску «Бориспіль» та один у пункті пропуску «Київ» (Жуляни).

    Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 746 таких документів.

    Раніше стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19.

    Головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Теги: Національна поліція України кримінал Аеропорт Бориспіль вакцинація коронавірус
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    У «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами