У «Борисполі» попалися ще 30 пасажирів із фальшивими covid-сертифікатами

У столичних аеропортах прикордонники вже виявили майже 750 підроблених covid-документів

У період з 19 по 22 грудня на території аеропорту «Бориспіль» 30 осіб пред’явили документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ», за минулу добу прикордонники виявили 9 covid-сертифікатів з ознаками підробки: 8 зафіксовані у пункті пропуску «Бориспіль» та один у пункті пропуску «Київ» (Жуляни).

Всього від початку використання системи SafeBorder прикордонники виявили 746 таких документів.

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