Науковці виявили в Україні штам «Дельта», який гуляє Росією

Варіант «Дельта» штаму AY.122 нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби

Вченi Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ завершили роботу зі встановлення штамiв коронавiрусу в нових зразках, наданих Центром громадського здоров’я МОЗ України. Як з’ясувалося, науковці виявили новий для України штам «Дельта», який активно розповсюджується в Росії. Про це повідомили в Інституті.

Зазначається, що Центр громадського здоров’я надав науковцям для дослідження 74 зразки, які було взято у хворих з 9 регіонів України у період з 18 листопада по 1 грудня 2021 р.

«За допомогою повногеномного секвенування нового покоління встановлено, що всі 100% зразків є варіантами штаму Дельта. Науковці ІМБГ детектували 12 різних варіантів штаму Дельта, однак їх спектр відрізняється від тих, які були поширені в листопаді. Зокрема, виявлено новий для України варіант «Дельта» штаму AY.122, який нині активно розповсюджується в Росії та позначається важким перебігом хвороби, високою контагіозністю (швидкістю інфікування) і високою смертністю. Наші вчені детектували AY.122 у зразках із семи регіонів України: Дніпра, Сум, Полтави, Миколаєва, Житомира, Одеси», – йдеться в повідомленні.

Високий рівень смертності в Україні (водночас у Росії та Казахстані), порівняно з рівнем смертності в країнах Західної Європи та США, може бути пов’язаний з особливостями штамів Дельти, що циркулюють на наших теренах, зокрема, й варіанту AY.122, наголошують науковці.

Найбільше зразків для секвенування – 39 – було надано з Одеси.

«Серед них вчені ІМБГ знайшли цілий спектр, можна сказати «букет» варіантів «Дельта» штаму – 10 різних типів, які походять з різних країн світу: США, держав ЄС, Ізраїлю, Росії тощо. У зразках цього періоду, наданих нам для досліджень, штаму Омікрон не виявлено», – йдеться в повідомленні.

За даними лікарів з різних країн світу, Омікрон спричинює легший перебіг коронавірусної хвороби, але не факт, що новий штам буде здатен швидко витіснити такий реактивний варіант Дельта штаму, як наприклад, AY.122.

Тому треба продовжувати ретельний моніторинг появи нових штамів у країні, наголлсили науковці.

Наразі науковці Інституту молекулярної біології і генетики єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу повногеномного секвенування нового покоління.



У лютому 2021 року вчені вперше в країні детектували спалах штаму «Альфа» (на Івано-Франківщині), а в червні – появу в країні нового штаму «Дельта» (у Києві та на Закарпатті).

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