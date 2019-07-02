У Києві «замінували» всі дитячі садки і суд



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Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівель

У вівторок, 2 липня, в Києві невідомий повідомив про замінування всіх дитячих садочків.

Ще одне повідомлення невідомої особи стосувалося замінування будівлі Шевченківського райсуду Києва за адресою вул. Дегтярівська, 31А.

Наразі інформація про замінування перевіряється, на місця подій виїхали вибухотехніки, кінологи та слідчі. У всіх випадках вирішується питання про евакуацію людей.

Була проведена евакуація працівників та відвідувачів суду.

«Станом на 12 годину 00 хвилин 2 липня 2019 року Шевченківський районний суд м.Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових речовин та предметів. За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було», - повідомили в суді.

Нагадаємо, 24 червня у Києві було «заміновано» 19 ТРЦ, всі пологові будинки, навчальні заклади, говорять у відомстві.