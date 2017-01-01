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    У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)

    Цього тижня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки
    До 24 грудня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться 21 грудня (четвер) в:
    • 21 Грудня, 07:31
    • Розсилка
    Ярмарок
    Ярмарок

    Цього тижня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки

    До 24 грудня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».

    Так, ярмарки відбудуться 21 грудня (четвер) в:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    22 грудня (п’ятниця) в:

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    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечнікова, пров. Виноградний;
    • Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

    23 грудня (субота) в:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна.

    24 грудня (неділя) в:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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