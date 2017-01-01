У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)
- 21 Грудня, 07:31
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Ярмарок
Цього тижня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки
До 24 грудня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком».
Так, ярмарки відбудуться 21 грудня (четвер) в:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – бульвар Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
22 грудня (п’ятниця) в:
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- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечнікова, пров. Виноградний;
- Подільському районі – пров. Полковий (в межах вулиць Білецької та Полкової);
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
- Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.
23 грудня (субота) в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна.
24 грудня (неділя) в:
- Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
- Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).