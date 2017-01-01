У Києві запрацювали продовольчі ярмарки (адреси)

Цього тижня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки

До 24 грудня у районах столиці триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це інформують у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, повідомляє «Главком». Так, ярмарки відбудуться 21 грудня (четвер) в: