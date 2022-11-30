На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список)
На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками
За інформацією мера міста Віталія Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.
Нагадаємо, у київському метрополітені з 1 листопада збільшився інтервал руху поїздів.
У п’ятницю, 2 грудня, у вестибюлі станції київського метро «Золоті ворота» відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив: фото з України».
Крім того, влада Києва внесла корективи у роботу метро після обстрілів.
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