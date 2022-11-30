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На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список)
Відтепер на станціях метро можна підзарядити телефони
Фото з відкритих джерел

На 19 станціях столичного метрополітену облаштовані точки з USB-зарядками

За інформацією мера міста Віталія Кличка, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро буде розширюватися. Інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список) фото 1

Нагадаємо, у київському метрополітені з 1 листопада збільшився інтервал руху поїздів.

У п’ятницю, 2 грудня, у вестибюлі станції київського метро «Золоті ворота» відкриється фотовиставка «Війна крізь об’єктив: фото з України».

Крім того, влада Києва внесла корективи у роботу метро після обстрілів.

 

 

 

Теги: Київ метро

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