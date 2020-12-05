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    Новий антирекорд: Київ опинився на 11 місці серед найбрудніших мегаполісів світу

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    Якість повітря у Києві характеризується як &laquo;нездорова&raquo; - Новий антирекорд: Київ опинився на 11 місці серед найбрудніших мегаполісів світу
    Якість повітря у Києві характеризується як «нездорова»

    Рівень забруднення повітря в Києві більше ніж втричі перевищує допустиму норму

    Сьогодні, 5 грудня, вранці у Києві густий туман, що вплинув на рівень якості повітря у столиці.

    Так, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», «нездоровий», подекуди «небезпечний».

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    Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

    А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці. 

    Нагадаємо, 4 грудня, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Теги: Київ рейтинг повітря
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