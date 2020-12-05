Новий антирекорд: Київ опинився на 11 місці серед найбрудніших мегаполісів світу

Якість повітря у Києві характеризується як «нездорова»

Рівень забруднення повітря в Києві більше ніж втричі перевищує допустиму норму

Сьогодні, 5 грудня, вранці у Києві густий туман, що вплинув на рівень якості повітря у столиці.

Так, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 11 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Як свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу, наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Якість повітря характеризується як «нездорова».

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп», «нездоровий», подекуди «небезпечний».

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда назвав причину погіршення якості повітря.

А в рамках розробки Плану дій «Зелене місто» киян запрошують долучитися до опитування щодо пріоритетних екологічних проблем столиці.

Нагадаємо, 4 грудня, станом на 8 годину ранку Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.