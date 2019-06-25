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    Випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду

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    <p>Курсанти Донецького вищого загальновійськового командного училища</p> - Випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду

    Курсанти Донецького вищого загальновійськового командного училища

    Фото: uapress.info

    Російське окупаційне командування скасувало набір до т.зв. «республіканських військових навчальних закладів» у 2019-2020 роках, у т.ч. у «Донецьке вище загальновійськове командне училище»

    Командування збройних сил РФ вживає заходів з підвищення рівня професійної підготовки особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

    «Зокрема, з червня ц.р. у навчальних центрах на території Росії розпочато низку чотиримісячних курсів з підготовки рядового та сержантського складу з’єднань і частин армійських корпусів російсько-окупаційних військ, з метою подальшого комплектування посад артилерійських, танкових та розвідувальних підрозділів», - йдеться у повідомленні.

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    Водночас, як зазначає військова розвідка, російським окупаційним командуванням скасовано набір до так званих «республіканських військових навчальних закладів» у 2019-2020 роках, у тому числі у «Донецьке вище загальновійськове командне училище».

    «При цьому, комплектування молодшими офіцерами підрозділів окупаційних військ передбачається забезпечувати випускниками російських ВВНЗ, в інтересах набуття ними досвіду бойових дій», - зазначає розвідка Міноборони.

    Як повідомлялось, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

    Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець

    Зазначимо, бойовики з початку доби здійснили три обстріли, постраждали четверо військових

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