На Черкащині група наркодилерів намагалася підкупити поліцейського



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На Черкащині затримано групу наркодилерів, які намагалися підкупити поліцейського Фото: Нацполіція

Затриманим загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна

За невтручання правоохоронців у налагоджений «наркобізнес» на території Уманського району Черкаської області чоловік запропонував начальникові кримінального блоку поліції щомісячну «винагороду».

Наркоділка та його збувачів затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та обласної поліції. Під час 9 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 200 тисяч доларів США, 4 пістолети та наркотики.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що восени 2018 року до Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник підрозділу кримінальної поліції Уманського відділу поліції. Посадовець повідомив про наміри 35-річного місцевого мешканця надавати йому неправомірну вигоду.

Було встановлено, що гроші «на постійній основі» пропонує раніше судимий за групові розбійні напади та збут наркотиків, відомий в регіоні серед місцевого криміналітету як контролюючий за наркозбутом. Хабарі підозрюваний пропонував за невжиття поліцією відповідних заходів до наркодилерів.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ Уманською місцевою прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Оперативники ДВБ НПУ та обласної поліції, за підтримки керівництва поліції в Черкаській області, провели низку оперативних закупівель амфетаміну у викритої групи наркоділків. Також задокументували двоетапну передачу коштів організатором групи посадовцю карного розшуку поліції. На другому епізоді надання неправомірної вигоди зловмисника та його трьох головних поплічників-дилерів було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Один із затриманих наркозбутчиків – раніше неодноразово судимий за низку майнових злочинів – перебував у розшуку поліцією за крадіжку з проникненням у житло.

Під час 9 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 200 тисяч доларів США, майже 6 тисяч євро, більше тисячі злотих, майже 40 тисяч гривень. Окрім цього, поліцейські вилучили два десятки мобільних телефонів та банківських карток, 4 пістолети, 2 сигнальні ракети, 40 мл опію ацетильованого, марихуану та автомобіль «Lexus».

На фігурантів готується подання до суду про обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші учасники злочинного угрупування. Затриманим загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.