В Івано-Франківську візьмуться за дослідження конопель для медицини

Крім того, за словами Грицика, університет розробив набір косметичних олій з карпатських рослин. «Один із напрямків нашої наукової роботи – це дослідження лікарських рослин Карпатського регіону і можливості їхнього медичного або профілактичного використання... Результатом нашої роботи є набір різноманітних олій для внутрішнього і зовнішнього застосування. Їх ми можемо рекомендувати як косметичні та лікувально-косметичні засоби», – повідомив Грицик.

Науковці вишу досліджували два сорти ріпаку: ярий та озимий. «Нині ми стверджуємо, що пропонуємо стовідсоткову натуральну ріпакову олію, яку рекомендують для зовнішнього застосування, наприклад, масажу, і для внутрішнього застосування, наприклад, як засіб, який знижує рівень холестерину в крові. На її основі ми розробили композиції з ефірними оліями для масажу. Підібрали їх таким чином, щоб можна було враховувати тип шкіри і настрій людини», – сказав Грицик.

За його словами, у складі кожної композиції міститься майже 97% ріпакової олії. Решта – ефірні олії сосни, лаванди, коріандру, жасмину та інші. Розробка рослинної косметики у науковців тривала майже три роки. Грицик додав, що нині ця продукція є в аптечній мережі.

Він також повідомив, що найближчим часом університет готує до акредитації наукову лабораторію.

Як відомо, конопляну олію використовують у фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості як пом’якшувач та джерело вітамінів; вона входить до складу мазей та косметичних (у тому числі лікувальних) засобів. Завдяки унікальному складу конопляна олія рекомендується для профілактики та лікування захворювань серцево-судинної та нервової системи, а також ожиріння. Як харчовий продукт використовують обмежено.