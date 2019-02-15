В Івано-Франківську візьмуться за дослідження конопель для медицини
-
Розсилка
Науковці медуніверситету планують досліджувати технічну коноплю без вмісту наркотичних речовин
В Івано-Франківському національному медуніверситеті (ІФНМУ), одним із напрямків наукової роботи якого є дослідження лікарських рослин, вважають марихуану перспективною для медичного використання, зокрема як джерело одержання олії.
Як розповів на прес-конференції щодо розвитку вишу завкафедри економіки фармації і технології ліків ІФНМУ Андрій Грицик, в університеті планують досліджувати властивості технічної (ненаркотичної) коноплі.
«Нині ми досліджуємо інші джерела одержання жирної олії. Нас зацікавили конопля посівна і види амаранту. Вони можуть бути перспективними щодо медичного використання», – зазначив Грицик.
Крім того, за словами Грицика, університет розробив набір косметичних олій з карпатських рослин. «Один із напрямків нашої наукової роботи – це дослідження лікарських рослин Карпатського регіону і можливості їхнього медичного або профілактичного використання... Результатом нашої роботи є набір різноманітних олій для внутрішнього і зовнішнього застосування. Їх ми можемо рекомендувати як косметичні та лікувально-косметичні засоби», – повідомив Грицик.
За його словами, у складі кожної композиції міститься майже 97% ріпакової олії. Решта – ефірні олії сосни, лаванди, коріандру, жасмину та інші. Розробка рослинної косметики у науковців тривала майже три роки. Грицик додав, що нині ця продукція є в аптечній мережі.
Він також повідомив, що найближчим часом університет готує до акредитації наукову лабораторію.
Як відомо, конопляну олію використовують у фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості як пом’якшувач та джерело вітамінів; вона входить до складу мазей та косметичних (у тому числі лікувальних) засобів. Завдяки унікальному складу конопляна олія рекомендується для профілактики та лікування захворювань серцево-судинної та нервової системи, а також ожиріння. Як харчовий продукт використовують обмежено.