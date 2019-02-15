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    Здоров'я

    В Івано-Франківську візьмуться за дослідження конопель для медицини

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    В університеті планують досліджувати властивості технічної (ненаркотичної) коноплі - В Івано-Франківську візьмуться за дослідження конопель для медицини
    В університеті планують досліджувати властивості технічної (ненаркотичної) коноплі

    Науковці медуніверситету планують досліджувати технічну коноплю без вмісту наркотичних речовин

    В Івано-Франківському національному медуніверситеті (ІФНМУ), одним із напрямків наукової роботи якого є дослідження лікарських рослин, вважають марихуану перспективною для медичного використання, зокрема як джерело одержання олії.

    Як розповів на прес-конференції щодо розвитку вишу завкафедри економіки фармації і технології ліків ІФНМУ Андрій Грицик, в університеті планують досліджувати властивості технічної (ненаркотичної) коноплі.

    «Нині ми досліджуємо інші джерела одержання жирної олії. Нас зацікавили конопля посівна і види амаранту. Вони можуть бути перспективними щодо медичного використання», – зазначив Грицик.

    За його словами, науковці медуніверситету планують досліджувати технічну коноплю без вмісту наркотичних речовин. Для цього ІФНМУ вже підписав угоду з Інститутом луб’яних культур та фітофармацевтичної сировини, який постачатиме для медичних розробок необхідні рослини.

    Крім того, за словами Грицика, університет розробив набір косметичних олій з карпатських рослин. «Один із напрямків нашої наукової роботи – це дослідження лікарських рослин Карпатського регіону і можливості їхнього медичного або профілактичного використання... Результатом нашої роботи є набір різноманітних олій для внутрішнього і зовнішнього застосування. Їх ми можемо рекомендувати як косметичні та лікувально-косметичні засоби», – повідомив Грицик.

    Науковці вишу досліджували два сорти ріпаку: ярий та озимий. «Нині ми стверджуємо, що пропонуємо стовідсоткову натуральну ріпакову олію, яку рекомендують для зовнішнього застосування, наприклад, масажу, і для внутрішнього застосування, наприклад, як засіб, який знижує рівень холестерину в крові. На її основі ми розробили композиції з ефірними оліями для масажу. Підібрали їх таким чином, щоб можна було враховувати тип шкіри і настрій людини», – сказав Грицик.

    За його словами, у складі кожної композиції міститься майже 97% ріпакової олії. Решта – ефірні олії сосни, лаванди, коріандру, жасмину та інші. Розробка рослинної косметики у науковців тривала майже три роки. Грицик додав, що нині ця продукція є в аптечній мережі.

    Він також повідомив, що найближчим часом університет готує до акредитації наукову лабораторію.

    Як відомо, конопляну олію використовують у фармацевтичній, косметичній та харчовій промисловості як пом’якшувач та джерело вітамінів; вона входить до складу мазей та косметичних (у тому числі лікувальних) засобів. Завдяки унікальному складу конопляна олія рекомендується для профілактики та лікування захворювань серцево-судинної та нервової системи, а також ожиріння. Як харчовий продукт використовують обмежено.

     

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