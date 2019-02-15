У Вінниці в орендованій квартирі виявили наркотиків на 80 тис. грн



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Затриманим виявися 25-річний житель Запорізької області

Стали відомі подробиці затримання у Вінниці підозрюваного у торгівлі наркотиками. Упіймали його позавчора у під'їзді одної з багатоповерхівок на вулиці Хмельницьке шосе, де той робив «закладку».

У його кишені знайшли 9 пакетиків з речовиною, яка схожа на метадон. У поліції повідомили, що затриманий зізнався у розповсюдженні наркотиків. Того дня він зробив 5 «закладок».

«Затриманим виявися 25-річний житель Запорізької області, який в поле зору поліції раніше не потрапляв. У Вінницю він приїхав три тижні тому та оселився в орендованій квартирі. Під час проведення огляду його помешкання оперативники вилучили понад 100 пакетиків метадону на загальну суму близько 80 тисяч гривень», – повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Цього молодика утримують у СІЗО. Інкримінують ч.1 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Йому загрожує до 8 років ув'язнення.