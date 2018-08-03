У Києві зберігається високий рівень забруднення повітря



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В яких районах столиці спостерігається найбільший рівень забрудення повітря

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає, що у п’ятницю, 3 серпня, у Києві зберігається високий рівень забруднення повітря.

Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:

площ Бессарабської та Деміївської;

Оболонського проспекту;

вулиці Довженка;

проспекту Перемоги.

Рівень забруднення формальдегідом досяг 5–7,5 середньодобових ГДК в районах:

площ Бессарабської та Деміївської;

проспектів Оболонського та Перемоги;

бульвару Л.Українки;

вулиці Довженка;

вул. Попудренка;

вул. Каунаська.

Як уже повідомляв Укргідрометцентр, до 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря).