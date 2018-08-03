У Києві зберігається високий рівень забруднення повітря
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В яких районах столиці спостерігається найбільший рівень забрудення повітря
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає, що у п’ятницю, 3 серпня, у Києві зберігається високий рівень забруднення повітря.
Так, за даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) в районах:
- площ Бессарабської та Деміївської;
- Оболонського проспекту;
- вулиці Довженка;
- проспекту Перемоги.
Рівень забруднення формальдегідом досяг 5–7,5 середньодобових ГДК в районах:
- площ Бессарабської та Деміївської;
- проспектів Оболонського та Перемоги;
- бульвару Л.Українки;
- вулиці Довженка;
- вул. Попудренка;
- вул. Каунаська.
Як уже повідомляв Укргідрометцентр, до 3 серпня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (антициклональний характер погоди, денна висока температура та нічні затримуючі шари повітря).