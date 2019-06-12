Рівень злочинності у Києві зашкалює: майже 400 злодіянь за добу
Минулої доби у столиці сталося понад 150 крадіжок
За минулу добу, 11 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 382 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед злочинів:
- розбійні напади – 1;
- грабежі – 7;
- хуліганство – 25;
- крадіжки – 151;
- незаконні заволодіння автотранспортом -1.
У поліції зазначили, що у 55 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у столиці поліцейські затримали киянина, котрий ножем поранив батька.
Крім того, у Києві затримали злочинну групу, яка спеціалізується на крадіжках із офісних приміщень шляхом підбору ключів та зламу замків.