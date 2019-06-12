Рівень злочинності у Києві зашкалює: майже 400 злодіянь за добу



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Минулої доби у столиці сталося понад 150 крадіжок

За минулу добу, 11 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 382 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Серед злочинів:

розбійні напади – 1;

грабежі – 7;

хуліганство – 25;

крадіжки – 151;

незаконні заволодіння автотранспортом -1.

У поліції зазначили, що у 55 випадках підозрювані особи встановлені.

Як повідомлялося, у столиці поліцейські затримали киянина, котрий ножем поранив батька.

Крім того, у Києві затримали злочинну групу, яка спеціалізується на крадіжках із офісних приміщень шляхом підбору ключів та зламу замків.