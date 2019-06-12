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    Рівень злочинності у Києві зашкалює: майже 400 злодіянь за добу

    • Розсилка
    Рівень злочинності у Києві зашкалює: майже 400 злодіянь за добу

    Минулої доби у столиці сталося понад 150 крадіжок

    За минулу добу, 11 червня, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 382 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    Серед злочинів: 

    • розбійні напади – 1;
    • грабежі – 7;
    • хуліганство – 25;
    • крадіжки – 151;
    • незаконні заволодіння автотранспортом -1.

    У поліції зазначили, що у 55 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у столиці поліцейські затримали киянина, котрий ножем поранив батька.

    Крім того, у Києві затримали злочинну групу, яка спеціалізується на крадіжках із офісних приміщень шляхом підбору ключів та зламу замків.

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