У Києві затримали рецидивістів, які обкрадали офіси (фото)



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У злодіїв виявлено набори ключів та спеціальне обладнання, за допомогою яких вони проникали до приміщень Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали двох злодіїв відразу після проникнення до кабінету підприємця

Працівники карного розшуку столичного главку встановили, що у Києві діє злочинна група, яка спеціалізується на крадіжках із офісних приміщень шляхом підбору ключів та зламу замків.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, оперативники дізналися, що чоловіки готуються до вчинення чергової крадіжки з офісу бізнес-центру на вулиці Лариси Руденко.

Під час комплексних заходів правоохоронці затримали двох злодіїв відразу після проникнення до кабінету підприємця.

Фігурантами виявилися раніше судимі за вчинення квартирних крадіжок 37-річний мешканець Одеської області та 32-річний житель Київщини.

У чоловіків вилучили викрадене комп’ютерне обладнання та інші речі. Також у правопорушників виявили рукавички, набори ключів та спеціальне обладнання, за допомогою яких вони проникали до приміщень.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.