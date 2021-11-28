У Києві зловмисник «замінував» майже всі ТРЦ міста (відео)
Поліція отримала повідомлення про «мінування»
Із будівель у столиці евакуювали десятки тисяч людей
У Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Повідомляється, що у поліцію надійшов дзвінок про масове «замінування» ТРЦ столиці.
Телефонний терорист змусив евакуювати десятки тисяч людей з торгових центрів.
«Сапери закінчили роботу: вибухівки немає, вхід людям дозволили, а ось пошуками зловмисника ще займаються», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.