У Києві зловмисник «замінував» майже всі ТРЦ міста (відео)

Із будівель у столиці евакуювали десятки тисяч людей

У Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Повідомляється, що у поліцію надійшов дзвінок про масове «замінування» ТРЦ столиці.

Телефонний терорист змусив евакуювати десятки тисяч людей з торгових центрів.

«Сапери закінчили роботу: вибухівки немає, вхід людям дозволили, а ось пошуками зловмисника ще займаються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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