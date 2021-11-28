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    У Києві зловмисник «замінував» майже всі ТРЦ міста (відео)

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    Поліція отримала повідомлення про &laquo;мінування&raquo; - У Києві зловмисник «замінував» майже всі ТРЦ міста (відео)

    Поліція отримала повідомлення про «мінування»

    Фото: Нацполіція

    Із будівель у столиці евакуювали десятки тисяч людей

    У Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Повідомляється, що у поліцію надійшов дзвінок про масове «замінування» ТРЦ столиці.

    Телефонний терорист змусив евакуювати десятки тисяч людей з торгових центрів.

    «Сапери закінчили роботу: вибухівки немає, вхід людям дозволили, а ось пошуками зловмисника ще займаються», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, днями станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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    Теги: Київ замінування поліція
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    У Києві зловмисник «замінував» майже всі ТРЦ міста (відео)