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    На Одещині у ДТП загинула п'ятирічна дитина

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    Зіткнення відбулося на зустрічній смузі, п'ятирічний хлопчик загинув - На Одещині у ДТП загинула п'ятирічна дитина
    Зіткнення відбулося на зустрічній смузі, п'ятирічний хлопчик загинув
    фото: od.npu.gov.ua

    Водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись із автомобілем Iveco

    На Одещині Daewoo Lanos зіткнувся з мікроавтобусом Iveco на трасі Одеса – Рені. Внаслідок ДТП загинула п'ятирічна дитина, яка перебувала у легковому автомобілі, повідомляє місцева поліція в неділю, 28 листопада.

    Вказано, що аварія сталася біля села Холмське Арцизька ОТГ. Обох водіїв – чоловіків 34 та 40 років – госпіталізували з різними травмами.

    «Попередньо відомо, що водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись із автомобілем Iveco», – йдеться у повідомленні.

    Обставини ДТП з'ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

    Нагадаємо, на Миколаївщині у результаті зіткнення чотирьох вантажівок один чоловік загинув та ще один госпіталізований.

    Напередодні у Дніпропетровській області в місті Кам’янське сталася смертельна ДТП. Водій збив чотирьох пішоходів, серед яких була трирічна дитина.

    Нагадаємо, вчора поблизу Харкова сталася смертельна ДТП: фура розчавила таксі

    Згодом стало відомо, скільки людей загинуло у ДТП під Харковом.

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    Теги: ДТП Одещина смерть аварія поліція
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    На Одещині у ДТП загинула п'ятирічна дитина