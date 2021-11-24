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    Станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет

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    На час перевірки станцію &laquo;Славутич&raquo; було закрито для пасажирів - Станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет

    На час перевірки станцію «Славутич» було закрито для пасажирів

    фото з відкритих джерел

    Чи був виявлений предмет вибухонебезпечним, поки що не повідомляється

    Сьогодні, 24 листопада, близько 14 години було зачинено на вхід для пасажирів станцію столичного метро «Славутич». Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку», – йдеться в повідомленні.

    Наразі перевірку станції «Славутич» завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі.

    У повідомленні метрополітену не вказується, чи був виявлений предмет вибухонебезпечним.

    Як відомо, зазвичай після отримання повідомлення про мінування станції проводиться евакуація пасажирів, а станція зачиняється на вхід і вихід. Подальші роботи проводять фахівці з вибухотехнічної служби Національної поліції України в Києві.

    Нагадаємо, у червні цього року невідомі одну за одною «замінували» чотири станції київського метро.

    15 червня у Києві евакуювали співробітників Антимонопольного комітету України через повідомлення про замінування будівлі.

    1 листопада біля входу до приміщення посольства на вулиці Богдана Хмельницького виявили підозрілий предмет. На місці працювали вибухотехніки.

    У Славутичі затримали ймовірного псевдомінера, який наприкінці квітня повідомив про замінування та вибух на Чорнобильській атомній електростанції.

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    Теги: Київ метро замінування
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    Станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет