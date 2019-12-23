  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали злочинців &laquo;на гарячому&raquo; - У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    Правоохоронці затримали злочинців «на гарячому»
    Фото: Інформатор

    Вночі молодики підпалили два магазини

    У ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві знову горіли магазини мережі «Молоко від фермера». Цього разу постраждали торгові точки на вулиці Олени Теліги, 27 і проспекті Василя Порика, 13Б.

    Поліцейські провели спецоперацію і затримали злочинців. Про це повідомляє Інформатор.

    Знову підпали сталися синхронно. Близько 2:40 злочинці, за стандартною схемою, розбили вітрину і кинули пляшку з горючою сумішшю. Але в цей момент за обома адресами на них чекали спецназівці полку поліції особливого призначення.

    На Теліги двоє хлопців почали тікати і навіть не закинули пляшку всередину. Загорілися лише двері, які загасили поліцейські і співробітники охоронної фірми, які приїхали на спрацювання сигналізації. Зловмисників затримали відразу ж. Двом затриманим по 23 роки.

    На проспекті Порика вогонь встиг розгорітися. Там двоє чоловіків кинули гирю у вікно і закинули пляшку з пальним усередину. Пожежні оперативно ліквідували загорання. При цьому на місці теж працювали спецназівці. Вони затримали двох злочинців «на гарячому».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    З обома адресами працювали слідчо-оперативні групи.

    Нагадаємо, 14 листопада у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

    Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.

    Національна поліція України пожежа Київ кримінал злочин злочинець магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ