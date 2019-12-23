У Києві знову горіли магазини «Молоко від фермера»: спецназ затримав паліїв (фото, відео)



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Правоохоронці затримали злочинців «на гарячому» Фото: Інформатор

Вночі молодики підпалили два магазини

У ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві знову горіли магазини мережі «Молоко від фермера». Цього разу постраждали торгові точки на вулиці Олени Теліги, 27 і проспекті Василя Порика, 13Б.

Поліцейські провели спецоперацію і затримали злочинців. Про це повідомляє Інформатор.

Знову підпали сталися синхронно. Близько 2:40 злочинці, за стандартною схемою, розбили вітрину і кинули пляшку з горючою сумішшю. Але в цей момент за обома адресами на них чекали спецназівці полку поліції особливого призначення.

На Теліги двоє хлопців почали тікати і навіть не закинули пляшку всередину. Загорілися лише двері, які загасили поліцейські і співробітники охоронної фірми, які приїхали на спрацювання сигналізації. Зловмисників затримали відразу ж. Двом затриманим по 23 роки.

На проспекті Порика вогонь встиг розгорітися. Там двоє чоловіків кинули гирю у вікно і закинули пляшку з пальним усередину. Пожежні оперативно ліквідували загорання. При цьому на місці теж працювали спецназівці. Вони затримали двох злочинців «на гарячому».

З обома адресами працювали слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, 14 листопада у Києві сталася серія підпалів. Близько 3:00, з розривом в п'ять хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі «Молоко від фермера». Один з них привів до масштабних наслідків.

Столичні поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактами підпалів магазинів.