У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)



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Загорання почалося в одній з кімнат останнього поверху будинку Фото: Інформатор

Пожежа сталася у триповерховому приватному будинку

У ніч на понеділок, 23 грудня, на вулиці Анатолія Журавського, 4 у Солом’янському районі Києва (Жуляни) сталася пожежа: горіли кілька кімнат триповерхового будинку.

Виклик на лінію «101» надійшов 22 грудня близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

Вогнеборці приступили до ліквідації загоряння, яке почалося в одній з кімнат на останньому поверсі житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в приміщенні труп, попередньо, чоловіка.

Вже о 00:09 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:38 повністю ліквідувати.

Місцеві жителі розповіли, що в будинку, який горів, кімнати здавалися в оренду.

На місці працювало п'ять одиниць основної та спеціальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу.

Подробиці інциденту і причини пожежі з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.

Займання сталося в корпусі № 8 за адресою вулиця Ніжинська, 29б.

З будівлі евакуювали понад 300 студентів. У результаті події ніхто не постраждав.