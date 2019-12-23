  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)

    • Розсилка
    Загорання почалося в одній з кімнат останнього поверху будинку - У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    Загорання почалося в одній з кімнат останнього поверху будинку
    Фото: Інформатор

    Пожежа сталася у триповерховому приватному будинку

    У ніч на понеділок, 23 грудня, на вулиці Анатолія Журавського, 4 у Солом’янському районі Києва (Жуляни) сталася пожежа: горіли кілька кімнат триповерхового будинку.

    Виклик на лінію «101» надійшов 22 грудня близько 23:15. Про це повідомляє Інформатор.

    Вогнеборці приступили до ліквідації загоряння, яке почалося в одній з кімнат на останньому поверсі житлового будинку.

    Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в приміщенні труп, попередньо, чоловіка.

    Вже о 00:09 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:38 повністю ліквідувати.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    У Жулянах у палаючому будинку загинув чоловік (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Місцеві жителі розповіли, що в будинку, який горів, кімнати здавалися в оренду.

    На місці працювало п'ять одиниць основної та спеціальної техніки, а також 23 чоловіки особового складу.

    Подробиці інциденту і причини пожежі з'ясовуються.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.

    Займання сталося в корпусі № 8 за адресою вулиця Ніжинська, 29б.

    З будівлі евакуювали понад 300 студентів. У результаті події ніхто не постраждав.

    пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ